Депутат Хамзаев сравнил алкогольное мороженое с детской сигаретой
Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев высказался за ограничение продажи алкогольного мороженого для несовершеннолетних, сообщает Газета.Ru.
По его мнению, мороженое с алкоголем - это словно детская сигарета или детское шампанское с алкоголем.
Парламентарий отметил, что производителей не следует винить в отсутствие запрета на алкогольное мороженое.
«Задача государства — блокировать вероятность использования. Если производители не догадались ещё об этом, не будем их сразу обвинять. Надо им это разъяснить. Не поймут — заставить», — подчеркнул он.
Также Хамзаев отметил, что не следует сравнивать алкогольное мороженое с кондитерскими изделиями, пропитанными алкоголем. Он указал, что в данном случае используются «микродозы», и ограничение, например, на пропитанное коньяком тирамису - это уже «гонения на ведьм».
Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что вводить дополнительный запрет на продажу мороженого с алкоголем детям не имеет смысла, поскольку такие ограничения уже давно действуют в России.
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