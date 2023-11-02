Депутат Хамзаев сравнил алкогольное мороженое с детской сигаретой

По его мнению, мороженое с алкоголем - это словно детская сигарета или детское шампанское с алкоголем.

Парламентарий отметил, что производителей не следует винить в отсутствие запрета на алкогольное мороженое.

«Задача государства — блокировать вероятность использования. Если производители не догадались ещё об этом, не будем их сразу обвинять. Надо им это разъяснить. Не поймут — заставить», — подчеркнул он.

Также Хамзаев отметил, что не следует сравнивать алкогольное мороженое с кондитерскими изделиями, пропитанными алкоголем. Он указал, что в данном случае используются «микродозы», и ограничение, например, на пропитанное коньяком тирамису - это уже «гонения на ведьм».

Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что вводить дополнительный запрет на продажу мороженого с алкоголем детям не имеет смысла, поскольку такие ограничения уже давно действуют в России.

