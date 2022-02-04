В Госдуме призвали обложить майнинг налогами
Доходы от криптовалюты должны облагаться как минимум 6% налога, уверен депутат Владимир Гутенёв.
Криптовалюта является очень опасным инструментом для неквалифицированных инвесторов, отметил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Теоретически, если мы приравняем к ценным бумагам криптовалюту, если будут определенные шлюзы между тем, кто майнит... Когда эта наймайненная криптовалюта переходит в статус "ценной бумаги", за нее нужно заплатить налог на доходы. Наверное, он не должен быть меньше, чем 13% подоходного налога. Сам майнинг не может быть меньше, чем 6% налог по упрощенной схеме. В принципе должны быть налоги. Но важнейшая задача - защитить неквалифицированных инвесторов. Я в красках представляю, как бабушки-дедушки будут вкладываться в криптовалюту под влиянием тех [инвесторов], кто к ним придет. Тут очень важный социальный элемент», - отметил депутат.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что криптовалюта имеет свои издержки, это дорогой и опасный продукт.
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