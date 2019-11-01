В Госдуме призвали не платить за некачественные услуги ЖКХ

Власов уверен, что граждане не должны платить за услуги водоснабжения, если состав и свойства воды не вписываются в установленные законодательством нормы. Он также напомнил, что граждане часто жалуются на некачественные услуги ЖКХ, которые, к тому же, далеко не всегда предоставляются надлежащего качества.

Ранее россиянам предрекли рост цен на электроэнергию из-за ратификации Россией Парижской конвенции и сопутствующего этому введения углеродного налога. В эфире НСН завлабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев заявил, что в ближайшие годы этого точно не произойдет.

«В ближайшие пару лет ничего не будет. То, что Медведев ратифицировал, это должно было быть ратифицировано парламентом. Но решили ратифицировать постановлением правительства. Далее нужно разработать национальную систему учета. Затем – создать систему налогообложения, которая может быть как глобальной, так и национальной. При том, что если не вводить в текущей ситуации социально-ориентированную под Россию специфическую систему, то это не очень выгодно для страны. Поэтому в ближайшее время точно не будет ничего, либо это будет крайне неверная позиция властей. Я думаю, реальные сроки введения налогов, которые сильно повлияют на систему цен в национальной экономики, от десяти до пятнадцати лет», - рассказал эксперт.

