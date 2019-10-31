В РАН развеяли страхи россиян из-за повышения тарифов на электричество

Стоимость электроэнергии в России может повыситься в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату, говорится в исследовании Института проблем естественных монополий, сделанном по заказу Госдумы.

Завлабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев в эфире НСН усомнился в том, что это повышение тарифов произойдет в ближайшие годы.

«В ближайшие пару лет ничего не будет. То, что Медведев ратифицировал, это должно было быть ратифицировано парламентом. Но решили ратифицировать постановлением правительства. Далее нужно разработать национальную систему учета. Затем – создать систему налогообложения, которая может быть как глобальной, так и национальной. При том, что если не вводить в текущей ситуации социально-ориентированную под Россию специфическую систему, то это не очень выгодно для страны. Поэтому в ближайшее время точно не будет ничего, либо это будет крайне неверная позиция властей. Я думаю, реальные сроки введения налогов, которые сильно повлияют на систему цен в национальной экономики, от десяти до пятнадцати лет», - рассказал эксперт.