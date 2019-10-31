В РАН развеяли страхи россиян из-за повышения тарифов на электричество
Завлабораторией прогнозирования ТЭК в эфире НСН заверил, что повышения тарифов из-за ратификации Парижского соглашения, в ближайшее время не произойдет.
Стоимость электроэнергии в России может повыситься в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату, говорится в исследовании Института проблем естественных монополий, сделанном по заказу Госдумы.
Завлабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев в эфире НСН усомнился в том, что это повышение тарифов произойдет в ближайшие годы.
«В ближайшие пару лет ничего не будет. То, что Медведев ратифицировал, это должно было быть ратифицировано парламентом. Но решили ратифицировать постановлением правительства. Далее нужно разработать национальную систему учета. Затем – создать систему налогообложения, которая может быть как глобальной, так и национальной. При том, что если не вводить в текущей ситуации социально-ориентированную под Россию специфическую систему, то это не очень выгодно для страны. Поэтому в ближайшее время точно не будет ничего, либо это будет крайне неверная позиция властей. Я думаю, реальные сроки введения налогов, которые сильно повлияют на систему цен в национальной экономики, от десяти до пятнадцати лет», - рассказал эксперт.
В Госдуме утверждают, что правительство приняло решение о ратификации Парижского соглашения в обход парламента. Так, по мнению лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, власти пытаются избежать лишних вопросов, которые касаются этого соглашения.
Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
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