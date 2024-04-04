Поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом в подмосковном депо
Электропоезд «Иволга» при маневрировании совершил столкновение с тепловозом в депо (городской округ Истра, Московская область). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Отмечается, что депо расположено между платформами Малиновка и Нахабино, в результате происшествия никто не пострадал. Подробности случившегося выясняются.
Уточняется, что столкновение было попутным, на месте инцидента работает комиссия РЖД.
Ранее сообщалось, что вечером 1 апреля в подмосковном Дмитрове с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru