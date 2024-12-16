В Госдуме призвали граждан соблюдать закон о тишине в Новый год

По ее словам, в ряде регионов страны органы МВД подчиняются федеральной структуре. При этом для контроля за соблюдением региональных законов, в том числе закона о тишине, необходимо заключить с МВД отдельное соглашение.

«Не все заключают, и даже у тех, кто заключает, например, Москвы, к сожалению, сил и ресурсов органов внутренних дел не хватает для того, чтобы приехать», - сказала Разворотнева в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавила депутат, для подтверждения нарушения закона о тишине необходима специальная аппаратура, которая измеряет уровень шума, а также человек, который умеет его использовать. При этом региональные законы о тишине предусматривают, что в новогоднюю ночь шуметь можно дольше. К примеру, в Самаре подобное возможно до трех часов ночи, в Санкт-Петербурге до четырех утра, а в Алтайском крае до шести утра. Однако депутат отметила, что чтобы не мешать соседям, лучше воздержаться от шума, либо отмечать праздник за городом.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напоминал, что штраф за нелегальную торговлю фейерверками составляет до 300 тысяч рублей, при этом продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет, передает «Радиоточка НСН».

