В Госдуме пообещали белорусам и украинцам российское гражданство
Государственная Дума рассмотрит закон о репатриации. В нем вводится понятие соотечественника. Такой статус предполагается давать лицам, которые сами или их предки проживали на территории современной России. При этом для белорусов и украинцев такое условие необязательно. Им будет достаточно таким способом «идентифицировать себя», рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Особые условия для украинцев и белорусов в законе оправданы, так как это может привлечь миллионы соотечественников, в первую очередь с Украины», - рассказал депутат.
Статус соотечественника позволит получить паспорт России по ускоренной процедуре. По словам Затулина, закон о репатриации будет рассмотрен новым составом Госдумы.
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