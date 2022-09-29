В Госдуме призвали дать предприятиям квоты по числу броней от частичной мобилизации

Депутаты фракции ЛДПР предложили установить квоты сотрудников на каждом предприятии, которые смогут получить бронь от частичной мобилизации, в ближайшее время парламентарии направят соответствующее письмо в правительство. Об этом сообщают Известия со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы Владимира Кошелева.

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По словам парламентария, следует определить минимальный процент от штатной численности, критически важный для сохранения объемов производства.

«Необходимо срочно принять акт правительства о порядке бронирования работников организаций и предприятий на период мобилизации. Напомню, что даже во время Великой Отечественной войны "бронированными" были 47% москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны — до 25%», — подчеркнул Кошелев.

Депутат добавил, что на фронте нужны профессионалы с боевым опытом и мотивацией, а молодые ученые, специалисты всех профилей и сотрудники системообразующих предприятий «нужны здесь».

Ранее стало известно, что бронь от частичной мобилизации могут россияне, занятые в оборонной промышленности, IT, СМИ, обеспечении бесперебойной работы национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. При этом бизнес-сообщество просило предоставить отсрочки другим специалистам, в частности, пилотам, авиадиспетчерам, морякам, строителям.

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ФОТО: РИА Новости/ Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЛДПРМобилизацияГосдума
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