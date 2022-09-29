В Госдуме призвали дать предприятиям квоты по числу броней от частичной мобилизации
Депутаты фракции ЛДПР предложили установить квоты сотрудников на каждом предприятии, которые смогут получить бронь от частичной мобилизации, в ближайшее время парламентарии направят соответствующее письмо в правительство. Об этом сообщают Известия со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы Владимира Кошелева.
По словам парламентария, следует определить минимальный процент от штатной численности, критически важный для сохранения объемов производства.
«Необходимо срочно принять акт правительства о порядке бронирования работников организаций и предприятий на период мобилизации. Напомню, что даже во время Великой Отечественной войны "бронированными" были 47% москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны — до 25%», — подчеркнул Кошелев.
Депутат добавил, что на фронте нужны профессионалы с боевым опытом и мотивацией, а молодые ученые, специалисты всех профилей и сотрудники системообразующих предприятий «нужны здесь».
Ранее стало известно, что бронь от частичной мобилизации могут россияне, занятые в оборонной промышленности, IT, СМИ, обеспечении бесперебойной работы национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. При этом бизнес-сообщество просило предоставить отсрочки другим специалистам, в частности, пилотам, авиадиспетчерам, морякам, строителям.
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