Минцифры: сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку
В России сотрудники IT и телеком-компаний в первый день подали более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале «Госуслуги», сообщает Минцифры.
«С момента запуска специального сервиса на "Госуслугах" специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации», — следует из сообщения.
Напомним, 27 сентября на портале Госуслуг появилась форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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