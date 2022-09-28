Минцифры: сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1500 заявок на отсрочку

В России сотрудники IT и телеком-компаний в первый день подали более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале «Госуслуги», сообщает Минцифры.

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«С момента запуска специального сервиса на "Госуслугах" специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации», — следует из сообщения.

Напомним, 27 сентября на портале Госуслуг появилась форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияПризывОтсрочка От Армии
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