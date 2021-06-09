В Госдуме приняли закон о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом и «гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы». Запрет распространяется на публичные выступления, публичную демонстрацию произведений, в СМИ и интернете.
Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В пояснительной записке авторы инициативы подчеркивают, что недопустимо смешение и приравнивание действий «защитников Родины и солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала».
Один из авторов поправок к закону об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне, первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире НСН предложил рассмотреть идею введения санкций для украинцев за кощунственные обвинения в адрес России о сотрудничестве СССР и гитлеровской Германии. Так он прокомментировал заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, который заявил, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с советским лидером Иосифом Сталиным.
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