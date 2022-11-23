В Госдуме приняли закон о приостановке госслужбы в связи с частичной мобилизацией

Депутаты Госдумы приняли закон о приостановке и возобновлении государственной службы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Согласно принятому документу, в России принимается новый порядок возобновления и приостановки государственной службы. Исключение коснется лишь соотечественников, призванных на военную службу.

Госслужба будет возобновляться в день выхода сотрудника на нее, при этом работник обязан уведомить нанимателя о своем возвращении на госслужбу не позднее чем за три рабочих дня.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководители из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству России, смогут работать до 70 лет, сверх ранее установленного предельного возраста в 65 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МобилизацияЗаконГосдума
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