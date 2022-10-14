Вассерман выступил против юридического запрета на госслужбу для уклонистов
За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, а с судимостью сложно устроиться на госслужбу, сказал НСН парламентарий.
Юридический запрет на трудоустройство уклонистов от мобилизации в органы власти не нужен, потому что за уклонение уже предусмотрена уголовная ответственность, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил запретить уклоняющимся от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах, передает РИА Новости. Вассерман считает, что работодатель при приеме на работу уклониста должен учитывать его трусливую позицию.
«Я не уверен, что нужен прямой юридический запрет, потому что формулировка уклонение от мобилизации сама по себе уголовная. Чтобы это доказать, нужны следствие и суд, а лицам с уголовным прошлым довольно сложно попасть в госструктуру. Работодатель при приеме на работу сотрудника должен учитывать все аспекты его поведения. Уклонение от мобилизации свидетельствует о трусости, а она мешает принимать ответственные решения на любой должности, где человек должен делать это самостоятельно», - сказал Вассерман.
Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что мобилизация адвокатов затянет судебные процессы, а потому профессиональное сообщество намерено обратиться к министру обороны с предложением дать защитникам бронь.
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