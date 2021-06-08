В Госдуме приняли закон о стимулировании вложений в стартапы
Госдума приняла закон о стимулировании вложений в стартапы. Документ был принят во втором и третьем чтении. Закон легализует так называемый конвертируемый займ. Это способ инвестирования, при котором инвестор вкладывает денежные средства в проект, которые затем, в случае развития проекта, конвертируются в акции. Также есть вариант, при котором заемщик может отдать полученные ранее средства с процентами. Этот способ займа является одним из самых распространенных в Европе и США.
«Такой инструмент позволяет привлечь финансирование за короткий срок и по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получает гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании», - пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал условия для бизнеса и стартапов одной из проблем современной молодежи.
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