В Госдуме приняли закон о стимулировании вложений в стартапы

Госдума приняла закон о стимулировании вложений в стартапы. Документ был принят во втором и третьем чтении. Закон легализует так называемый конвертируемый займ. Это способ инвестирования, при котором инвестор вкладывает денежные средства в проект, которые затем, в случае развития проекта, конвертируются в акции. Также есть вариант, при котором заемщик может отдать полученные ранее средства с процентами. Этот способ займа является одним из самых распространенных в Европе и США.

«Такой инструмент позволяет привлечь финансирование за короткий срок и по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получает гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании», - пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал условия для бизнеса и стартапов одной из проблем современной молодежи.

