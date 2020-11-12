В Госдуме пригрозили ужесточить требования к управляющим компаниям
Регулирование деятельности управляющих компаний на сегодняшний день весьма либерально, и если бизнес не может наладить работу даже в таком режиме, то государство активнее вмешается в эту сферу. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.
Он, в частности, упомянул частые жалобы жителей на управляющие компании. По мнению депутата, это повод ужесточить законодательство, передаёт «Радио 1».
Ранее Рейтинговое агентство строительного комплекса выяснило, что половина управляющих компаний в России скрывает от жителей свои доходы и расходы, а также не указывает количество домов в их управлении.
Пахомов напомнил, что с жалобой на работу управляющей компании можно обратиться в Госжилинспекцию. Обращение можно оставить в электронном виде или отправить письмом, а также продублировать его в «Доброделе».
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