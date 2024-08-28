В Госдуме предупредили о новых штрафах за высадку инвалидов I группы из транспорта с 1 сентября

Так, по словам депутата, нарушителей будут штрафовать на пять тысяч рублей за высадку инвалидов, должностные лица же должны будут заплатить до 30 тысяч рублей. В беседе с РИА Новости Федяев назвал данную инициативу очень важной.

Ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту, напомнил Федяев.

В июне соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, напоминает RT.

