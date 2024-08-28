В Госдуме предупредили о новых штрафах за высадку инвалидов I группы из транспорта с 1 сентября
С 1 сентября вступает в силу закон, который запрещает высаживать из транспорта инвалидов I группы, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Так, по словам депутата, нарушителей будут штрафовать на пять тысяч рублей за высадку инвалидов, должностные лица же должны будут заплатить до 30 тысяч рублей. В беседе с РИА Новости Федяев назвал данную инициативу очень важной.
Ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту, напомнил Федяев.
В июне соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, напоминает RT.
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