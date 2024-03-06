В Госдуме предсказали массовые отключения лифтов из-за износа
В России могут участиться случаи падения лифтов в жилых домах из-за массового износа и устаревания. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
«Ситуация с лифтами может пойти по сценарию прорыва труб по всей России в январе. К 2025 году у нас Ростехнадзор начнет массово останавливать лифты. Я считаю, что надо срочно что-то делать», — пояснила она в интервью NEWS.ru.
По словам Разворотневой, в текущих условиях важно предоставить льготы на НДС для производителей и подрядчиков монтажных работ, что снизит стоимость лифтов.
Ранее сообщалось, что в петербургском поселке Шушары рухнул лифт с пассажирами. В кабине находились 13 человек, в результате ЧП пострадали четверо, в том числе двое детей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru