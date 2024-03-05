Жители дома в Шушарах заявили, что упавший с людьми лифт постоянно застревал

«Делали заявки — бесполезно, никому ничего не надо. УК наша настолько безалаберна и безответственна, что вообще никак не реагирует. Только отписки дает, что все отремонтировано», — сообщила она.

По словам женщины, лифт можно было назвать неисправным. При спуске и подъеме часто был слышен скрежет. Елена также рассказала, что первыми на место происшествия приехали полицейские, которые попытались вытащить пострадавших из лифта.

Ранее сообщалось, что в кабине рухнувшего лифта находились 13 человек, в том числе пять детей. В результате ЧП пострадали четыре человека, среди них двое детей., трех пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести, напоминает «Радиоточка НСН».

