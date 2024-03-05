Жители дома в Шушарах заявили, что упавший с людьми лифт постоянно застревал
Лифт, упавший в многоэтажке в петербургском поселке Шушары вместе с людьми, часто застревал. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на жительницу дома Елену.
«Делали заявки — бесполезно, никому ничего не надо. УК наша настолько безалаберна и безответственна, что вообще никак не реагирует. Только отписки дает, что все отремонтировано», — сообщила она.
По словам женщины, лифт можно было назвать неисправным. При спуске и подъеме часто был слышен скрежет. Елена также рассказала, что первыми на место происшествия приехали полицейские, которые попытались вытащить пострадавших из лифта.
Ранее сообщалось, что в кабине рухнувшего лифта находились 13 человек, в том числе пять детей. В результате ЧП пострадали четыре человека, среди них двое детей., трех пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru