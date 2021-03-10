В Госдуме предложили запретить журналистам приближаться к силовикам на митингах

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил на законодательном уровне запретить журналистам близко приближаться к сотрудникам правоохранительных органов.

По словам политика, действия журналистов «ни в какие ворота не лезут», когда они «висят на руках у сотрудников спецполков УМВД». Хинштейн предложил установить определенную дистанцию, ближе которой во время публичного мероприятия журналисту запрещено подходить к силовикам. Такая мера «гарантирует абсолютную безопасность», считает парламентарий.

В начале февраля репортер Федор Худокормов получил от сотрудника ОМОН два удара дубинкой по голове во время освещения несогласованной акции. Позже он обратился в полицию.