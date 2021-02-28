В Госдуме предложили запретить вылов млекопитающих для дельфинариев
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Светлана Бессараб предлагает запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев, сообщают «Известия».
Этот запрет парламентарий предлагает закрепить законодательно. Проект документа уже отправлен на рассмотрение экспертного совета и готовится к первому чтению. Законопроект вводит полный запрет на вылов морских млекопитающих в России, в том числе в культурно-просветительских целях, сообщает РИА Новости.
«Сегодня их вылов по морально-этическим соображениям запрещен во многих странах», — заявила Бессараб.
Лечебный эффект дельфинотерапии, который, как говорит Бессараб, не подтверждают ученые, легко заменить общением с домашними животными.
«Известия» сообщают, что в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды инициативу восприняли положительно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 359 / сут.
Умерли
86 122+379 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 391 / сут.
- В Госдуме предложили запретить вылов млекопитающих для дельфинариев
- Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
- Володин призвал юридически закрепить предвыборные обещания депутатов
- В России выявили 11 359 новых случаев коронавируса за сутки
- РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru