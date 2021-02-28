В Госдуме предложили запретить вылов млекопитающих для дельфинариев

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Светлана Бессараб предлагает запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев, сообщают «Известия».

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Этот запрет парламентарий предлагает закрепить законодательно. Проект документа уже отправлен на рассмотрение экспертного совета и готовится к первому чтению. Законопроект вводит полный запрет на вылов морских млекопитающих в России, в том числе в культурно-просветительских целях, сообщает РИА Новости.

«Сегодня их вылов по морально-этическим соображениям запрещен во многих странах», — заявила Бессараб.

Лечебный эффект дельфинотерапии, который, как говорит Бессараб, не подтверждают ученые, легко заменить общением с домашними животными.

«Известия» сообщают, что в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды инициативу восприняли положительно.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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