Сериал «Сваты» стал самым популярным в России

Телесериал «Сваты» стал самым популярным среди российских зрителей в 2021 году. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаяся на предоставленную ВГТРК информацию Mediascope.

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По данным исследования, проведенного в городах с населением от 100 тысяч жителей среди россиян старше четырех лет, в первую тройку популярных телесериалов также вошли «Угрюм-река» (Первый канал) и «Склифософский — 8» («Россия 1»). Отмечается, что в топ-10 рейтинга вошли телевизионные продукты лишь этих телеканалов, сообщает телеканал «360».

«Сваты» — украинский сериал, его производством занимается студия «Квартал 95». На экраны он вышел в 2008 году, пишет РИА ФАН. К настоящему времени снято уже семь сезонов телесериала, показ новых серий в России начался в декабре 2021 года.

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ФОТО: Фёдор Добронравов // Кадр из сериала «Сваты»/ flickr.com
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