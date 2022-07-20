Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать «Википедию» как нарушителя закона
Роскомнадзор примет меры в отношении компании-владельца интернет-энциклопедии «Википедия» из-за неудаления противоправной информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить два материала с фейками о спецоперации
«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в сообщении.
Данные меры будут действовать до полного устранения компанией нарушений российского законодательства.
РКН отмечает, что в «Википедии» остаются неудаленными некоторые материалы, в том числе «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины». Wikimedia Foundation ранее привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации, компании назначено штрафов на общую сумму 5 млн рублей.
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