Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать «Википедию» как нарушителя закона

«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в сообщении.

Данные меры будут действовать до полного устранения компанией нарушений российского законодательства.

РКН отмечает, что в «Википедии» остаются неудаленными некоторые материалы, в том числе «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины». Wikimedia Foundation ранее привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации, компании назначено штрафов на общую сумму 5 млн рублей.

