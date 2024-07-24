В Госдуме предложили запретить рекламу ставок на спорт
В России около 15 миллионов россиян отдают на азартные игры месячную зарплату, что говорит о массовой игровой зависимости и требует законодательного запрета рекламы букмекерских контор, заявил зампред думского Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. Его слова приводит «Парламентская газета».
Николаев отметил, что он готовит с коллегами законодательную инициативу о запрете любой рекламы букмекерских контор. Депутат подчеркнул, что букмекеры активно привлекают молодую аудиторию за счет агрессивной рекламы с упоминаем спорта и успеха.
Депутат предлагает в первую очередь ограничить молодежи доступ к информации о ставках, по аналогии с запретом на рекламу сигарет.
Ранее стало известно, что глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан сотрудниками правоохранительных органов за мошенничество, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru