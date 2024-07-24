В Госдуме предложили запретить рекламу ставок на спорт

Николаев отметил, что он готовит с коллегами законодательную инициативу о запрете любой рекламы букмекерских контор. Депутат подчеркнул, что букмекеры активно привлекают молодую аудиторию за счет агрессивной рекламы с упоминаем спорта и успеха.

Депутат предлагает в первую очередь ограничить молодежи доступ к информации о ставках, по аналогии с запретом на рекламу сигарет.

Ранее стало известно, что глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан сотрудниками правоохранительных органов за мошенничество, напоминает RT.



