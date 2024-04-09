Главе «Мелбет» предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей
Следствие предъявило генеральному директору компании «Мелбет» Игорю Ляпустину обвинение в хищении 90 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Цаплина.
По словам юриста, против Ляпустина возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Речь идет о невозврате 50% доли ООО «Мелофон».
Цаплин утверждает, что ущерб установлен без проведения экономических экспертиз. Гендиректор «Мелбет» не признал вину.
Ляпустина задержали 4 апреля. Ему запретили покидать место жительства без согласования со следствием, пользоваться мобильным телефоном и интернетом, напоминает «Радиоточка НСН».
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