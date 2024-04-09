Главе «Мелбет» предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей

По словам юриста, против Ляпустина возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Речь идет о невозврате 50% доли ООО «Мелофон».

Цаплин утверждает, что ущерб установлен без проведения экономических экспертиз. Гендиректор «Мелбет» не признал вину.

Ляпустина задержали 4 апреля. Ему запретили покидать место жительства без согласования со следствием, пользоваться мобильным телефоном и интернетом, напоминает «Радиоточка НСН».

