В Госдуме предложили запретить продажу табака рожденным после 2014 года
Продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года, следует полностью запретить. С таким предложением выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев.
«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», — приводит слова парламентария РИА Новости.
Как отметил Хамзаев, в ряде стран Европы разрабатывается подобный запрет на продажу табачной продукции людям, родившимся после 2014 года, пишет RT. Депутат подчеркнул, что ежегодно число курящих в России и в мире увеличивается, и власти «обязаны защитить» тех, кто еще не начал курить.
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