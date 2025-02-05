В Госдуме предложили запретить продавать табак молодежи до 21 года

В России следует запретить продажу табачной продукции лицам моложе 21 года. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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Комментируя предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя молодёжи до 21 года, он указал, что аналогичные ограничения необходимо ввести и в отношении табачных изделий.

«Потребление табака молодёжью — среди основных угроз их здоровью... чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье... тем будет выше продолжительность жизни в России», - заключил парламентарий.

Леонов добавил, что не стоит ограничиваться только антиалкогольными мерами, так как антитабачные могут помочь в борьбе с употреблением спиртных напитков.

Ранее Бастрыкин заявил, что запрет на продажу алкоголя, в том числе пива, лицам, не достигшим 21-летнего возраста, необходим для предупреждения алкоголизации молодёжи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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