В Госдуме предложили запретить продавать табак молодежи до 21 года

Комментируя предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя молодёжи до 21 года, он указал, что аналогичные ограничения необходимо ввести и в отношении табачных изделий.

«Потребление табака молодёжью — среди основных угроз их здоровью... чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье... тем будет выше продолжительность жизни в России», - заключил парламентарий.

Леонов добавил, что не стоит ограничиваться только антиалкогольными мерами, так как антитабачные могут помочь в борьбе с употреблением спиртных напитков.

Ранее Бастрыкин заявил, что запрет на продажу алкоголя, в том числе пива, лицам, не достигшим 21-летнего возраста, необходим для предупреждения алкоголизации молодёжи, сообщает RT.

