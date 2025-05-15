Депутат Буцкая предложила запретить продавать сладости в алкомаркетах

Она утверждает, что цены в таких местах специально занижают, поэтому дети привыкают покупать вкусности именно там, а не в супермаркетах. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи посчитала, что таким образом школьники привыкают к походам в точки продажи алкоголя.

«Когда по дороге из школы домой ребенок заходит в этот магазин, потом достигает возраста, когда можно покупать алкоголь, и ему ничего не надо менять в траектории своего движения домой», — отметила Буцкая.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в регионах, в которых ввели ограничения на продажу спиртных напитков, снизилось количество смертей от причин, обусловленных алкоголем, напоминает НСН.

