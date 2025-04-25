В Госдуме предложили запретить курьерам на СИМ ездить быстрее 10 км/ч

По словам парламентария, это необходимо для защиты пешеходов на тротуарах и в парках. «Тем, кто не отходит сам, еще и сигналят. Это уже не просто хамство, а нарушение всех разумных правил и границ», — отметил депутат.

Нечаев добавил, что следует полностью запретить движение курьеров по парковым зонам и оживленным тротуарам на электротранспорте. Предложение направление в Минтранс.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сервисы аренды самокатов «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» с начала сезона проката выписали почти 27 тысяч штрафов, а также заблокировали 190 тысяч пользователей.

