В Госдуме предложили запретить курьерам на СИМ ездить быстрее 10 км/ч
Депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил ограничить скорость передвижения курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) 10 км/ч. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам парламентария, это необходимо для защиты пешеходов на тротуарах и в парках. «Тем, кто не отходит сам, еще и сигналят. Это уже не просто хамство, а нарушение всех разумных правил и границ», — отметил депутат.
Нечаев добавил, что следует полностью запретить движение курьеров по парковым зонам и оживленным тротуарам на электротранспорте. Предложение направление в Минтранс.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сервисы аренды самокатов «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» с начала сезона проката выписали почти 27 тысяч штрафов, а также заблокировали 190 тысяч пользователей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru