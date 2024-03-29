В Госдуме предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты
Партия «Справедливая Россия - За правду» разрабатывает законопроект, который запретит гражданам, признанным в РФ иноагентами, выдвигаться в депутаты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.
По его словам, с такой просьбой к нему обратились общественники из организации «Зов народа» и он поддерживает их позицию.
«Лидер партии Сергей Миронов и фракция... поддерживают такую инициативу. Готовим поправки в закон о выборах», - заключил Гусев.
Ранее в российском Минюсте заявили, что иноагентам разрешается участвовать в выборах в качестве кандидатов, но только при соблюдении наложенных законодательством ограничений, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru