В Госдуме предложили запретить детям до 14 лет пользоваться интернетом
27 марта 202617:58
Следует запретить пользоваться интернетом детям до 14 лет. Об этом RT заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По её словам, право на выход в сеть юные россияне должны получать только после получения паспорта.
«Так мы не только сохраним физическое и психическое здоровье детей, но и защитим их от мошенничества», — подчеркнула парламентарий.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил «Радиоточке НСН», что проблема детской и подростковой агрессии кроется в обилии жестоких фильмов и игр.
