Генпрокурор РФ поручил проверить организацию питания в школах и детсадах

Проверки организации питания пройдут в российских школах и детских садах. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, соответствующее поручение дал глава ведомства Игорь Краснов.

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В частности, прокуроры будут оценивать соответствие поставляемых продуктов санитарным нормам, сбалансированность рациона питания, порядок льготного предоставления питания и реализацию мер поддержки для детей участников СВО.

Отмечается, что к проверкам будут привлечены специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС, родительских комитетов.

«При подготовке к новому учебному году прокуроры уже принимали меры... Вместе с тем риски нарушения прав обучающихся остаются крайне высокими», - заключили в Генпрокуратуре.

Ранее в Якутии произошло массовое отравление учеников начальных классов одной из республиканских школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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