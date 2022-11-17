В Госдуме предложили выделять средства на покупку школьной формы

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с предложением выделить средства на покупку школьной формы семьям, которые не получили единое пособие, передает РИА Новости.

Депутат отметила, что у всех семей разное финансовое положение, необходимо предоставить им возможность получить средства перед 1 сентября.

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16 ноября Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Если в российских школах введут единую школьную форму, то дети и подростки будут лишены возможности самовыражаться, они могут найти другие способы, такие как протестное поведение и общение с плохой компанией, рассказала психолог Ирина Таранова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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