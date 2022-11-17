В Госдуме предложили выделять средства на покупку школьной формы

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с предложением выделить средства на покупку школьной формы семьям, которые не получили единое пособие, передает РИА Новости.

Депутат отметила, что у всех семей разное финансовое положение, необходимо предоставить им возможность получить средства перед 1 сентября.