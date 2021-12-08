В Госдуме предложили выделить отдельные места для запуска салютов
Местные власти к новогодним праздникам должны определить специальные места для запуска салютов и фейерверков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
«На мой взгляд, специально отведенные места должны устанавливать муниципалитеты – им виднее, где в городе отвести площадку для запуска фейерверков и других пиротехнических изделий», — отметил Бурматов. Замглавы комитета по экологии подчеркнул, что такие места должны находится вдали от приютов для животных и городских зоопарков, потому что громкие звуки сильно пугают зверей. Бурматов переадресовал рассмотрение этого вопроса в МЧС.
По его словам, сейчас пиротехнику можно запускать везде, где захочется, хотя запуск салюта – опасный процесс. Бурматов объяснил, что если за бенгальские огни в квартире отвечает владелец квартиры, то запуск пиротехники на территории города должен регламентироваться местными властями.
Ранее адвокат рассказала о штрафах, которые могут грозить россиянам за нарушение тишины звуками салютов в Новогоднюю ночь.
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