В Госдуме предложили выделить отдельные места для запуска салютов

Местные власти к новогодним праздникам должны определить специальные места для запуска салютов и фейерверков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«На мой взгляд, специально отведенные места должны устанавливать муниципалитеты – им виднее, где в городе отвести площадку для запуска фейерверков и других пиротехнических изделий», — отметил Бурматов. Замглавы комитета по экологии подчеркнул, что такие места должны находится вдали от приютов для животных и городских зоопарков, потому что громкие звуки сильно пугают зверей. Бурматов переадресовал рассмотрение этого вопроса в МЧС.