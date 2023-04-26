Эксперт рассказал о малоизвестных выплатах, которые могут получить россияне

Россияне могут получить ряд малоизвестных выплат только при самостоятельной подаче документов. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

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Так, некоторые пособия на детей положены только многодетным и малообеспеченным. Для их получения требуется собрать документы, подтверждающие статус. Россияне могут рассчитывать на выплаты многодетным к 1 сентября, материальную помощь в День матери, помощь идущим в первый класс детям.

«Должен быть подтвержден статус малоимущего. Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион ... проживания», — рассказал эксперт.

Кроме того, дополнительные разовые выплаты полагаются пенсионерам. Например, прожившим в официальном браке 50 лет заплатят от 10 до 30 тысяч рублей, пишет RT. Россияне на пенсии, имеющие на иждивении малолетних детей, могут рассчитывать на дополнительные деньги.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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