Эксперт рассказал о малоизвестных выплатах, которые могут получить россияне
Россияне могут получить ряд малоизвестных выплат только при самостоятельной подаче документов. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».
Так, некоторые пособия на детей положены только многодетным и малообеспеченным. Для их получения требуется собрать документы, подтверждающие статус. Россияне могут рассчитывать на выплаты многодетным к 1 сентября, материальную помощь в День матери, помощь идущим в первый класс детям.
«Должен быть подтвержден статус малоимущего. Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион ... проживания», — рассказал эксперт.
Кроме того, дополнительные разовые выплаты полагаются пенсионерам. Например, прожившим в официальном браке 50 лет заплатят от 10 до 30 тысяч рублей, пишет RT. Россияне на пенсии, имеющие на иждивении малолетних детей, могут рассчитывать на дополнительные деньги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru