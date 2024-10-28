В Госдуме предложили ввести выплату для женщин, родивших первенца до 25 лет

Женщинам, родившим первого ребёнка до 25 лет, следует выплачивать по 100 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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Парламентарий напомнил, что подобные меры уже введены в Карелии, Красноярском и Пермском краях, а также Челябинской и Самарской областях.

«Необходимо выплачивать дополнительные пособия за ранние, а по факту – своевременные роды. Считаю хорошей и правильной инициативой», - указал Хамзаев.

Он добавил, что уже обратился в российское правительство с предложением поддержать региональные инициативы.

Ране Хамзаев направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением добавить в свидетельство о рождении фотографию ребёнка на разных этапах взросления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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