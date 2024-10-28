В Госдуме предложили ввести выплату для женщин, родивших первенца до 25 лет

Парламентарий напомнил, что подобные меры уже введены в Карелии, Красноярском и Пермском краях, а также Челябинской и Самарской областях.

«Необходимо выплачивать дополнительные пособия за ранние, а по факту – своевременные роды. Считаю хорошей и правильной инициативой», - указал Хамзаев.

Он добавил, что уже обратился в российское правительство с предложением поддержать региональные инициативы.

Ране Хамзаев направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением добавить в свидетельство о рождении фотографию ребёнка на разных этапах взросления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

