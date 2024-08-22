Депутат Хамзаев предложил повысить штрафы для известных людей
В России необходимо ввести прогрессивную шкалу административного наказания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
По его мнению, при назначении административного штрафа суд должен учитывать «степень известности, публичности, популярности человека, его род деятельности и доход».
Он отметил, что некорректно, когда известная личность платит штраф такого же размера, что и, например, студент.
«Если для одного это может быть пять тысяч рублей, то для других – это 50 тысяч.. Нужна прогрессивная шкала», - заключил парламентарий.
Ранее Хамзаев предложил ввести норму, разрешающую сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru