Депутат Хамзаев предложил повысить штрафы для известных людей

По его мнению, при назначении административного штрафа суд должен учитывать «степень известности, публичности, популярности человека, его род деятельности и доход».

Он отметил, что некорректно, когда известная личность платит штраф такого же размера, что и, например, студент.

«Если для одного это может быть пять тысяч рублей, то для других – это 50 тысяч.. Нужна прогрессивная шкала», - заключил парламентарий.

Ранее Хамзаев предложил ввести норму, разрешающую сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле, сообщает RT.

