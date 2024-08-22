Депутат Хамзаев предложил повысить штрафы для известных людей

В России необходимо ввести прогрессивную шкалу административного наказания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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По его мнению, при назначении административного штрафа суд должен учитывать «степень известности, публичности, популярности человека, его род деятельности и доход».

Он отметил, что некорректно, когда известная личность платит штраф такого же размера, что и, например, студент.

«Если для одного это может быть пять тысяч рублей, то для других – это 50 тысяч.. Нужна прогрессивная шкала», - заключил парламентарий.

Ранее Хамзаев предложил ввести норму, разрешающую сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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