В Госдуме предложили ввести в школах уроки использования пиротехники

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в российских школах уроки безопасного использования пиротехники. С таким предложением он обратился к министру просвещения Ольге Васильевой, пишет RT.

По словам депутата, увлечение салютами часто становится причиной печальных последствий. Милонов добавил, что сегодня продажа пиротехники детям ограничена, однако те все равно находят способ приобрести ее.

Депутат рассказал, что такие уроки можно было бы проводить в школах незадолго до новогодних каникул. В рамках занятий детям предложено рассказывать не только о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов.

Ранее Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в эфире НСН выступил против закона о домашнем насилии. Он призвал разработать другой закон, касающийся профилактики домашнего насилия. При этом, считает парламентарий, работа над ним должна вестись совместно с правоохранительными органами.

