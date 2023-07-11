В Госдуме предложили ввести в России «Отцовскую карту»

Парламентарии отмечают необходимость обеспечить условия для полноценного времяпрепровождения пап и детей с помощью «Отцовской карты».

«Речь идет о выделении 2 тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды», — цитирует обращение РИА Новости.

В ЛДПР отмечают, что этой суммы хватит на поход отца и ребенка в кино, зоосад и другие развлечения, указывает телеканал «360». По мнению парламентариев, при введении инициативы у мам появится «такая нужная им» возможность отдохнуть.

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