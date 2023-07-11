В Госдуме предложили ввести в России «Отцовскую карту»
«Отцовскую карту» следует ввести в России по аналогии с «Пушкинской», на ребенка можно будет потратить две тысячи рублей. С такой инициативой выступила фракция ЛДПР, объединение направило соответствующее обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.
Парламентарии отмечают необходимость обеспечить условия для полноценного времяпрепровождения пап и детей с помощью «Отцовской карты».
«Речь идет о выделении 2 тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды», — цитирует обращение РИА Новости.
В ЛДПР отмечают, что этой суммы хватит на поход отца и ребенка в кино, зоосад и другие развлечения, указывает телеканал «360». По мнению парламентариев, при введении инициативы у мам появится «такая нужная им» возможность отдохнуть.
Ранее в Госдуме предложили повысить до 20% налог на доходы для россиян, которые зарабатывают более 25 млн рублей в год, напоминает Газета.ру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко заявил о росте числа женщин в рядах ВСУ
- Бывший советник Пентагона: Украине уже ничто не сможет помочь
- В Обнинске задержали еще одного из снявших скальп с юноши в Подмосковье
- В Госдуме предложили ввести в России «Отцовскую карту»
- Российские военные уничтожили склад ВСУ с западными ракетами
- Марго Робби штрафовала коллег на съемках «Барби»
- Задолженность по налогам в РФ достигла 2,5 триллиона рублей
- Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
- Названы популярные у российских туристов страны
- СМИ: в Одессе работает ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru