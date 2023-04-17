В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за надругательство над паспортом

Фракция ЛДПР разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность за надругательство над российским паспортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

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Депутаты предложили внести изменения в статью 329 Уголовного кодекса о надругательстве над государственным гербом или государственным флагом РФ, указывает РИА ФАН.

«Надругательство над ... паспортом гражданина Российской Федерации наказывается ... арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», — отмечается в законопроекте.

За подобное правонарушение также могут ввести ограничение свободы или принудительные работы на срок до одного года, пишет Ura.ru.

В ЛДПР напомнили, что сейчас умышленное повреждение паспорта РФ влечет лишь административную ответственность в виде штрафа в 100-300 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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