В Госдуму внесен законопроект о защите россиян от решений международных организаций
На рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение решений иностранных и международных органов, которые противоречат российскому законодательству, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки в Уголовный кодекс РФ позволят защитить страну от незаконных и агрессивных действий различных международных структур.
Законопроект наделяет президента дополнительными полномочиями «по защите граждан России в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих российскому законодательству». Кроме того, поправки вводят уголовное наказание за содействие в выполнении решений международных организаций, противоречащих законодательству РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru