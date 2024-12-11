В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг (распространение отравы, жестокое обращение с животными на улицах и так далее). С инициативой выступил зампред комитета по экологии Георгий Арапов, передает РИА Новости.

Предлагается наказывать злоумышленника не только за факт причинения вреда, но и за изготовление и распространение опасных предметов, отравы и прочих веществ, которые могут навредить животным.

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Telegram-канал SHOT ранее сообщил о массовых отравлениях собак в Москве и Подмосковье. Так, в Солнечногорске погибла пятилетняя чихуахуа, а в Тимирязевском и Хорошевском районах Москвы были найдены неизвестные вещества, разбросанные в листве.

Закону все равно, домашнее животное убито догхантерами или бездомное, в любом случае их действия являются тяжким и социально опасным преступлением, за которое можно отправиться в колонию на срок до пяти лет, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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