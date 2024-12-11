В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг (распространение отравы, жестокое обращение с животными на улицах и так далее). С инициативой выступил зампред комитета по экологии Георгий Арапов, передает РИА Новости.

Предлагается наказывать злоумышленника не только за факт причинения вреда, но и за изготовление и распространение опасных предметов, отравы и прочих веществ, которые могут навредить животным.