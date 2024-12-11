В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг (распространение отравы, жестокое обращение с животными на улицах и так далее). С инициативой выступил зампред комитета по экологии Георгий Арапов, передает РИА Новости.
Предлагается наказывать злоумышленника не только за факт причинения вреда, но и за изготовление и распространение опасных предметов, отравы и прочих веществ, которые могут навредить животным.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил о массовых отравлениях собак в Москве и Подмосковье. Так, в Солнечногорске погибла пятилетняя чихуахуа, а в Тимирязевском и Хорошевском районах Москвы были найдены неизвестные вещества, разбросанные в листве.
Закону все равно, домашнее животное убито догхантерами или бездомное, в любом случае их действия являются тяжким и социально опасным преступлением, за которое можно отправиться в колонию на срок до пяти лет, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркель рассказала, что в 2006 году Путин подарил ей плюшевую собаку
- СМИ: Кондитерские изделия подорожают к Новому году на 10-20%
- Роскачество: Почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета
- Парламент Приднестровья ввел режим чрезвычайного экономического положения
- Глава ЦОДД: На дорогах Москвы больше не будет муляжей дорожных камер
- Шадаев: Инфраструктурой 5G к 2030 году обеспечат 16 городов
- Сергей Боярский рассказал о планах работы на посту главы комитета ГД по информполитике
- Трамп назвал приоритетом решение «проблемы Украины с Россией»
- «Ничего не решают!»: Сербия и Венгрия не дадут Болгарии перекрыть поставки газа из РФ
- В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru