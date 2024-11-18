В Госдуме одобрили рост штрафов за нарушения при содержании домашних животных

Так, речь идет о нарушении правил выгула, в том числе о выгуле без намордника и поводка, о нахождении собак на детских площадках.

Гражданам будет грозить штраф до трех тысяч рублей рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юрлиц — до 30 тысяч рублей.

Документ, внесенный Московской областной думой, был принят в первом чтении в сентябре.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что в России зачастую делается недостаточно для поимки догхантеров, несмотря на социальную опасность их действий.

