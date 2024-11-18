В Госдуме одобрили рост штрафов за нарушения при содержании домашних животных
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за нарушение требований к содержанию домашних животных.
Так, речь идет о нарушении правил выгула, в том числе о выгуле без намордника и поводка, о нахождении собак на детских площадках.
Гражданам будет грозить штраф до трех тысяч рублей рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юрлиц — до 30 тысяч рублей.
Документ, внесенный Московской областной думой, был принят в первом чтении в сентябре.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что в России зачастую делается недостаточно для поимки догхантеров, несмотря на социальную опасность их действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru