В Госдуме предложили ввести социальные скидочные карты для малоимущих

Единую социальную дисконтную карту планируют создать в России, с ее помощью малоимущие граждане смогут получать скидки на продукты и лекарства. Об этом пишут Известия со ссылкой на главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

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Парламентарий выступил соавтором соответствующего законопроекта, подготовленного в Госдуме. Документ ориентирован на поддержку россиян с доходом ниже прожиточного минимума, пишет РИА ФАН.

Предполагается, что в реализации проекта будут добровольно участвовать магазины и аптеки; они определят самостоятельно время предоставления скидок, их размер, список товаров и услуг с дисконтом. Для получения социальной карты россиянам нужно будет написать заявление в органы социальной защиты или МФЦ.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января следующего года, документ уже направлен на отзыв в правительство.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконопроектЛьготыГосдума
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