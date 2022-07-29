В Госдуме предложили ввести социальные скидочные карты для малоимущих

Парламентарий выступил соавтором соответствующего законопроекта, подготовленного в Госдуме. Документ ориентирован на поддержку россиян с доходом ниже прожиточного минимума, пишет РИА ФАН.

Предполагается, что в реализации проекта будут добровольно участвовать магазины и аптеки; они определят самостоятельно время предоставления скидок, их размер, список товаров и услуг с дисконтом. Для получения социальной карты россиянам нужно будет написать заявление в органы социальной защиты или МФЦ.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января следующего года, документ уже направлен на отзыв в правительство.

