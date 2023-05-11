В Госдуме предложили ввести систему трекеров для бродячих животных

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости внедрения системы трекеров для бродячих собак. Это позволит устанавливать места скопления собак.

«Нужно вводить систему трекеров, чтобы было видно, где находятся скопления собак», - цитирует Хамзаева РИА Новости.

Госдума рассматривает несколько законопроектов, которые призваны бороться с нападением бездомных животных на людей, заявил первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН. По его словам, сегодня не рассматривается вариант введения возможности усыпления на федеральном уровне, обсуждается вопрос расширения полномочий регионов.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ГосдумаСобакиБездомные Животные

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