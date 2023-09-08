В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу в почтовых ящиках в жилых домах
Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках, если жильцы дома не дали разрешения на ее распространение, документ планируют внести в нижнюю палату парламента. Об этом заявила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева в беседе с Известиями.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что пространство внутри подъезда и почтовые ящики являются общим имуществом жильцов, и они могут на общем собрании определить, можно ли распространять рекламу внутри здания. Предполагается, что за нарушение запрета на листовки в почтовых ящиках будут введены штрафы в 2-5,5 тысячи рублей для граждан, 4-20 тысяч — для должностных лиц, 100–500 тысяч — для юрлиц.
Как отметил член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, нововведения призваны сделать жизнь россиян комфортнее, освободив их от бесполезной рекламы. Парламентарий подчеркнул, что для фиксации нарушений подъезды следует оборудовать видеокамерами, с их помощью отслеживать распространителей листовок и передавать данные правоохранителям. При этом депутат считает необходимым разрешить распространение социальной рекламы для достижения общественно полезных целей и обеспечения государственных интересов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru