В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу в почтовых ящиках в жилых домах

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что пространство внутри подъезда и почтовые ящики являются общим имуществом жильцов, и они могут на общем собрании определить, можно ли распространять рекламу внутри здания. Предполагается, что за нарушение запрета на листовки в почтовых ящиках будут введены штрафы в 2-5,5 тысячи рублей для граждан, 4-20 тысяч — для должностных лиц, 100–500 тысяч — для юрлиц.

Как отметил член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, нововведения призваны сделать жизнь россиян комфортнее, освободив их от бесполезной рекламы. Парламентарий подчеркнул, что для фиксации нарушений подъезды следует оборудовать видеокамерами, с их помощью отслеживать распространителей листовок и передавать данные правоохранителям. При этом депутат считает необходимым разрешить распространение социальной рекламы для достижения общественно полезных целей и обеспечения государственных интересов.

