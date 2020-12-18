В Госдуме предложили ввести психологов в штат детских поликлиник

В детских поликлиниках должна быть выстроена связь со школой в сфере работы психологической службы, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в детских поликлиниках до сих пор нет штата психологов и призвал не дожидаться «трагедии или очередной пандемии», чтобы принять необходимые меры.

Менделевич привел исследования Минздрава, согласно которому психическое состояние 83,8% российских школьников ухудшилось из-за введенного режима самоизоляции и дистанционного обучения.

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Депутат заключил, что оптимальнее всего проводить психологическую работу с детьми на уровне Минздрава, а не НКО или Минпросвещения, как это происходит сейчас.



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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ГосдумаДетиПсихологи
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