Путин рассказал, как будет решаться проблема дистанционного образования
Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции отметил, что необходимо отличать онлайн образование в школах и вузах. В стране почти 40 тысяч школ и только 2% из них работает в онлайн формате, напомнил он. Он добавил, что в вузах в онлайн рекомендовано перейти всем учреждениям
"Что касается школ - проблемы есть. Далеко не у всех есть компьютеры, сложности к подключению к интернету. В 2021 году все школы РФ должны получить доступ к скоростному интернету. Часть уже сейчас оборудована. По высшей школе - дважды течение года мы выдавали им финансовые ресурсы для обеспечения работы онлайн. Но онлайн никогда не заменит прямого контакта с преподавателем", - отметил он.
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