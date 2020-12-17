Путин рассказал, как будет решаться проблема дистанционного образования

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции отметил, что необходимо отличать онлайн образование в школах и вузах. В стране почти 40 тысяч школ и только 2% из них работает в онлайн формате, напомнил он. Он добавил, что в вузах в онлайн рекомендовано перейти всем учреждениям

"Что касается школ - проблемы есть. Далеко не у всех есть компьютеры, сложности к подключению к интернету. В 2021 году все школы РФ должны получить доступ к скоростному интернету. Часть уже сейчас оборудована. По высшей школе - дважды течение года мы выдавали им финансовые ресурсы для обеспечения работы онлайн. Но онлайн никогда не заменит прямого контакта с преподавателем", - отметил он.