В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

В России необходимо разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергей Колунов, который направил соответствующее обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Сенатор Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов

Он предложил привлекать к административной и уголовной ответственности и лишать родительских прав. По словам парламентария, в стране отмечается резкий рост случаев «квадробинга», а в адрес депутатов Думы ежедневно поступают жалобы от избирателей.

Колунов отметил, что в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.

Квадробинг не только не является «опасным» хобби, но и помогает реализовывать творческий и актерский потенциал ребенка. Об этом НСН заявила психолог, кандидат наук Екатерина Каталина.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЖивотныеДетиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры