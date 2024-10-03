В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

Он предложил привлекать к административной и уголовной ответственности и лишать родительских прав. По словам парламентария, в стране отмечается резкий рост случаев «квадробинга», а в адрес депутатов Думы ежедневно поступают жалобы от избирателей.

Колунов отметил, что в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.

Квадробинг не только не является «опасным» хобби, но и помогает реализовывать творческий и актерский потенциал ребенка. Об этом НСН заявила психолог, кандидат наук Екатерина Каталина.

