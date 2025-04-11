В Госдуме предложили ввести ОКВЭД для майнеров
В Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) следует ввести отдельный код для майнеров криптовалют. С таким предложением выступил первый замглавы комитета Госдумы по инофрмполитике Антон Горелкин.
В своём Telegram-канале он заявил, что в настоящее время некоторым субъектам экономической деятельности приходится использовать коды, которые недостаточно точно описывают их работу.
«Направил обращение в Росстандарт, приглашаю ведомство к диалогу по этому вопросу», - указал депутат.
Ранее в Ассоциации блогеров и агентств заявили, что с 1 мая 2025 года в ОКВЭД появятся два кода для блогерской деятельности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru