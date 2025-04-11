В Госдуме предложили ввести ОКВЭД для майнеров

В своём Telegram-канале он заявил, что в настоящее время некоторым субъектам экономической деятельности приходится использовать коды, которые недостаточно точно описывают их работу.

«Направил обращение в Росстандарт, приглашаю ведомство к диалогу по этому вопросу», - указал депутат.

Ранее в Ассоциации блогеров и агентств заявили, что с 1 мая 2025 года в ОКВЭД появятся два кода для блогерской деятельности, сообщает RT.

