Лукашенко призвал развивать в Белоруссии майнинг
В Белоруссии необходимо развивать майнинг криптовалют. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На совещании с правительством он отметил, что у страны есть «избыток электричества».
Обращаясь к министру энергетики Алексею Кушнаренко Лукашенко указал, что даже США объявили о намерении держать в резерве криптовалюту.
«Вы видите, каким путём мир идёт... Что ж мы привлекаем каких-то инвесторов, продаем им электроэнергию... надо самим делать», - заключил белорусский лидер.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у США будет криптовалютный резерв, в основу которого лягут биткоин и эфириум, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru