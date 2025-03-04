Лукашенко призвал развивать в Белоруссии майнинг

На совещании с правительством он отметил, что у страны есть «избыток электричества».

Обращаясь к министру энергетики Алексею Кушнаренко Лукашенко указал, что даже США объявили о намерении держать в резерве криптовалюту.

«Вы видите, каким путём мир идёт... Что ж мы привлекаем каких-то инвесторов, продаем им электроэнергию... надо самим делать», - заключил белорусский лидер.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у США будет криптовалютный резерв, в основу которого лягут биткоин и эфириум, сообщает RT.

