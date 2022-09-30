В Госдуме предложили ввести налог для не служивших в армии

«Давайте введем дополнительный налог для тех, кто в армии не служил, — их миллионы и миллионы белобилетников с разной подноготной. Миллионы и миллионы тех, кто не подпадает под мобилизацию», — приводит слова парламентария REGNUM.

По мнению Нилова, инициатива позволит покрыть кредитную амнистию, на которую могут рассчитывать мобилизованные россияне.

Ранее Госдума приняла закон о возможном предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации. При этом в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы будут прекращены обязательства по кредиту для гражданина и членов его семьи.

